'Savunma Yürüyüşü'ne' katılan Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin gözaltına alındı

Ankara'ya girişi engellenen ve geceyi yağmur altında bekleyerek geçiren baro başkanlarının bekleyişi sürerken polis barikatları arasında bekleyen baro başkanlarının yanına gitmek isteyen Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin gözaltına alındı.

Baro başkanları “Başkan gelemedi, o yüzden onu yolladı. Niye almıyorsunuz” diye tepki gösterdi ancak yere düşürülen Şahin polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt tarafından paylaşılan görüntülerde, polisin Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı Hasan Şahin'i baro başkanlarının beklediği alana kurulan bariyerlerin dışına çıkartarak gözaltına aldığı görülüyor. Baro başkanlarının polise itiraz ettiği görüntülerde, Şahin'in dünden bu yana alanda bulunduğu ve Bilecik Barosu Başkanı'nı temsilen eyleme geldiği uyarısı da duyuluyor.

Baro başkanlarının tüm itirazlarına rağmen işlem yapmaya devam eden polisler Şahin'i gözaltı aracına bindirdi.

Öte yandan geceyi bekleyerek geçiren avukatların etrafı bariyerlerle çevrildi. Yoldan geçenlerin kornayla destek vermesi üzerine ise polis minibüsleri ile ikinci bir bariyer oluşturuldu.