Savaşta 3. hafta, Rusya da Batı da Ankara'yı yanına çekmeye çalışıyor

T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve dış politika editörü Metin Kaan Kurtuluş, Dış Politikayla İçli Dışlı'da, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla yoğunlaşan diplomasi trafiğini değerlendirdi.

Ukrayna Rusya savaşı devam ederken Türkiye'nin diplomasi trafiğini yorumlayan Barçın Yinanç, ''Batılı başkentler Türkiye'yi Batı kampında tutmak istediği için Ankara'yı daha sık ziyaret etmeye başladılar. Bir taraftan da Rusya, Türkiye'yi NATO üyesi de olsa yanında tutmaya çalışıyor. Yani hem Batı, hem de Moskova; Türkiye'yi kendi tarafına doğru çekmeye çalışıyor" dedi.

Bu yoğun diplomasi trafiğinde Ankara'nın dikkat çeken konuklarından biri Almanya'da Başbakanlığı geçen Aralık ayında devralan Olaf Scholz oldu. Scholz'un Ankara'yı görev süresinin ilk aylarında ziyaret etmesinin kendisini şaşırttığını belirten Yinanç, ''Gördüğüm kadarıyla sadece Rusya-Ukrayna meselesi değil; ikili ilişkiler her açıdan ele alındı" değerlendirmesinde bulundu. Yinanç ve Kurtuluş, Scholz'un Ankara'da Türkiye'deki insan hakları ihlalleri tartışmalarına da vurgu yaptığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesini yorumlayan Yinanç, ''Bize müzakerelerle ilgili olarak sızan bilgiler, Ukrayna'nın NATO üyeliğinde ısrarcı olmayacağı yönünde. Rusya, 24 Şubat öncesinde Zelenski'yi devirmeyi hedeflerken şimdi Zelenski'yi iktidarda tutacak birtakım formüllere daha açık olduğuna dair bilgiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.