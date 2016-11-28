Sarp Kuray tahliye edildi; işte ilk sözleri...

Sarp Kuray yaklaşık 8 yıllık mahkumiyetinin ardından bugün özgürlüğüne kavuştu. Kuray’ı Edirne F Tipi Cezaevi kapısında yakınları, arkadaşları, çok sayıda kişi karşıladı. Kuray, cezaevi çıkışı kendisini karşılayanlara seslendi. İşte Sarp Kuray’ın ilk sözleri: “Sevgili arkadaşlarım beni uğurlarken onlara bir söz vermiştim. Burada onlardan insanları görüyorum. Dedim ki ömrüm olursa bu cezaevinden devrimci çıkacağım dedim. Size layık çıktığımı bilmenizi isterim. Ben 68 başkaldırısını bir ayağıyla Deniz Harp Okulu’nda, bir ayağıyla Dev Genç içinde yetişmiş bir insanım. Bize eğilmek bükülmek yakışmaz. Bizi hiçbir kuvvet, ne zorbalık ne batakçı gericilik sindiremez. Dik girdik, dik çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.”