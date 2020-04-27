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Sahur programında konu CHP'ye geldi!

27 Nisan 2020 11:36

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunup yönettiği Sahur Vakti programına telefonla katılan şarkıcı İsmail Türüt, CHP'yi eleştirdi. 

Haber 7'de yayınlanan programa telefonla katılan Türüt, CHP'nin iktidarın sağlık politikalarını eleştirmesine tepki göstererek, "Şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. İsyan, kaos çıkardı" ifadelerini kullandı. 

Türüt'ün sözlerinin ardından programı yöneten Karataş ise "Benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum ama baştan da kendim İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım şimdi madem gönlünden geldi. Millet hakikatı görüyor, doğru birdir."

 

 

 

 

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ismail türütCHPsahur vaktiProf. Dr. Mustafa Karataşhaber 7

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