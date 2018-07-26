Şarkıcı Gülşen, konser esnasında kendisine 'Başkan geliyor çorabını çeker misin?' diyen sunucuyu belediye başkanına şikayet etti

42 yaşındaki şarkıcı Gülşen, dün akşam kendi memleketi Ordu'da hemşehrileriyle buluştu. Şarkıcının sahnede elbisesinden dolayı çorap çizmesi aşağıya kaydı. Gülşen'e sunucu sahnede konuşma yaparken “Çorabını yukarıya çek” ifadesini kullandı. Sunucunun bu sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı Gülşen: “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” diyerek çıkıştı. GÜLŞEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ Yaşanan bu olayın ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıktı. Sinirini alamayan Gülşen, sahneye çıkan başkana “Sizin altınızda hizmet veren bir kişi, kimseye yakışmayan sözlerle ‘Çorabını çeker misin' diyemez bana. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez” diyerek çıkıştı. Gülşen'in aşırı gergin tavırları seyircilerin tepkisini çekti.