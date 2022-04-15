Sarıyer'de gecekonduların üzerine uçan tır havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer’de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmalarına başlandı. 6 kişinin yaralandığı kazada önce dorsesi çıkarılan tırı kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, inşaat demiri yüklü tır, yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine devrilmiş, gecekondularda ağır hasar meydana gelirken, gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 5 kişi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.