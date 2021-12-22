Sarıkaya’yı kınayan gazetecinin sopayla dayak görüntüleri çıktı

Muharrem Sarıkaya’yı kınayan bir açıklamaya imza atan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın 2017’de bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Habertürk Ankara Temsilcisi Sarıkaya’nın kameraman Ahmet Demir’e tokat atmasının üzerinden iki gün geçti. Yaptığı hareketten sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarıkaya’yı kınayan bir açıklamaya imza atan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın 2017’de bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüler ortaya çıkması tepkiyle karşılandı.

İbrahim Ay’ın birine yönelik tokatlı ve yumruklu saldırıda bulunduktan sonra sopalı saldırıda da bulunduğu görülüyor. İbrahim Ay’ın kamera altında 11 kişilik kalabalık bir grupla saldırıda bulunmasının sebebini eşi Meral Ay anlattı.

TELE 1'in haberine göre, saldırıyı yapan İbrahim Ay’ın eşi Meral Ay yaşananları şöyle anlattı:

“Görüntüler doğru. Görüntülerde dayak yiyen kişi gazeteci değil. Psikolojik sorunları olan biri. Uzun bir süredir bizimle uğraşıyordu. Kim para varsa gidip yapıyor. Buna da herhalde para vermişler. Eşimin kız kardeşiyle de uğraştı. En son eşimin kardeşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adalet yok bu ülkede. Döve döve öldürdüğümüz kişi de mahkemeye başvurdu. Yargı süreci devam ediyor zaten. Ama benim eşim kavga eden biri değil.” dedi.

İhale alımını doğruladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 1 yıl önce 80 milyonluk ihale aldınız mı sorusuna ise Ay şu yanıtı verdi: “O ihaleyi aldık. Daha önceden Alman bir firma yapıyordu. Biz aldığımızda da herkes sevindi.” diye konuştu.