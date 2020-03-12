2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları başladı; 20 kulüpten katılan 150 sporcu yarışıyor

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başlayan yarışmalarda çeşitli illerden 50 kulüpten katılan 150 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada küçükler kategorisinde yapılan yarışlarda sporcular zaman zaman zor anlar yaşandı. Kıyasıya devam eden yarışlarda sporcular ilk 3’e girmek için mücadele ediyor.

Sarıkamış’ta bulunan kızak pisti de, Uluslararası Kızak Federasyonu tarafından gelen bir delege tarafından mercek altına alındı.

Pistler onay aldığı takdirde uluslararası kızak yarışmalarının da Sarıkamış’ta yapılması planlanıyor.

Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu,"Gelecek yıllarda dünya çapında yarışlar, dünya şampiyonası, dünya kupaları gibi bu pistimizde yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.