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Sarıgül'ün, ilçe başkanına 'kızdığı' video sosyal medyanın gündeminde; "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?"

“Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın"

28 Ocak 2022 21:12

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son Tik Tok videosu yine gündem oldu. Sarıgül paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.

Türkiye Değişim Partisi adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sarıgül yayınladığı son videoda partisinin ilçe başkanına üye sayısını az bulduğu için kızdı.

Sarıgül,  170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” diyerek de talimat verdi.

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