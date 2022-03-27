Sarıgül: Dünya barışı için en büyük tehlike Amerika Birleşik Devletleri'dir

Partisinin il kongresinin düzenlendiği Şanlıurfa’da konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden’in Polonya’da yaptığı konuşmalara tepki gösterdi ve "Dünya barışı için en büyük tehlike Amerika Birleşik Devleti'dir. Bu sözü Türkiye Değişim Partisi'nden başka hiç kimse kolay kolay söyleyemez" dedi.

ABD Başkanı Biden’in Polonya’da, “Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Özgürlük için bir savaş başladı” ifadelerini kullandığını hatırlatan Sarıgül, “Demokrasiyi, özgürlükleri savunmak size mi kaldı?” diye sordu ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“’Rusya demokrasiyi boğuyor’ diyor. Rusya’da demokrasi olmadığını dünya zaten biliyor. Ey Biden! Dünya sizi de biliyor. Demokrasi diyerek nereye gittiyseniz arkada enkaz ve yüzbinlerce ölü bıraktınız. Sizin derdinizin demokrasi olmadığını Mısır biliyor, Tunus biliyor, Sudan biliyor. Türkiye biliyor. Biz sizi 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 15 Temmuz’dan tanıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde vahşeti siz yaptınız. Amerikan yerlilerinden başladınız birçok ülkede milyonlarca insanı adeta katlettiniz. Yabancı topraklarda, binden fazla askeri üssünüz, denizlerdeki filolarınızı demokrasiyi savunmak için mi tutuyorsunuz? Buradan birkez daha ilan ediyorum; dünya barışı için en büyük tehlike Amerika Birleşik Devleti'dir. Bu sözü Türkiye Değişim Partisi'nden başka hiç kimse kolay kolay söyleyemez çünkü Türkiye Değişim Partisi Amerikancı, NATO'cu, Avrasya'cı bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi, bu toprakların partisidir. Türkiye Değişim Partisi'ni kuranlar bu toprakların öz evlatlarıdır."