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Sarıgül, Alman çiftçinin traktörüne bindi: Hans'ın canı can da Hasan'ın canı patlıcan mı?

"Bunları araştırmak için Almanya'dayım daha sonra da Hollanda'ya gideceğim"

25 Mart 2022 15:01

T24 Video Haber Merkezi

Son dönemde TikTok'taki videolarıyla gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Almanya'daki market fiyatlarına ilişkin videosunun ardından bugün de Alman bir çiftçinin traktörüne bindiği anları paylaştı. 

Sarıgül, "Hans'ın canı can da Hasan'ın canı patlıcan mı?" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; 

"Bunları araştırmak için Almanya'dayım daha sonra da Hollanda'ya gideceğim"

"Benim çiftçim traktörüne mazot koyamıyor. Almanya'dayım. Almanya çiftçisini inceliyorum. Hans'a bakıyorum. Hans'ınki can da benim çiftçim Hasan'ınki patlıcan mı? Bunları araştırmak için Almanya'dayım daha sonra da Hollanda'ya gideceğim."

TIKLAYIN - Sarıgül bu kez Almanya'daki marketten seslendi: Diyorlar ki "Fiyatlar bütün Avrupa'da yükseldi" hayır

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