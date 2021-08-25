Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak Başer: Ülkemi gururla temsil etmek istiyorum

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda tenis alanında Türkiye'yi Sara Abasov Başer tek Türk hakem olarak temsil edecek. Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Sara Abasov Başer, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile poz vererek, "Orada tek Türk hakem olarak görev alacağım için çok mutluyum. Ülkemi gururla temsil etmek istiyorum" dedi.

Aslen Azerbaycanlı olan kort tenisi hakemi Sara Abasov Başer, 2020 yılında kendi gibi hakem Serkan Başer'le evlenerek Türk vatandaşı oldu. Geçtiğimiz aylarda Türk hakemlik unvanını da alan Sara Abasov Başer, Japonya'nın Tokyo kentinde bugün başlayan 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kort tenisi dalında Türkiye ve Azerbaycan'ı temsilen görev alan tek hakem olacak.

"Daha önce Azerbaycan'ı temsil etmiştim"

Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Sara Abasov Başer'i kendi gibi hakem eşi Serkan Alper Başer yolcu etti. Otobüse binmeden önce Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla poz veren Sara, "2015 yılında tenis hakemliğine başladım. 2018 yılında uluslararası hakem olarak görev yapmaya başladım. Geçen yıl uluslararası tenis hakemi Serkan Alper Başer'le evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Şu an Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya gidiyorum. Kort tenisi dalında Türkiye'den giden tek hakem ben olacağım. 15 gün boyunca orada olacağım. Bu sene ilk defa Türkiye'yi Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda temsil edeceğim. Aslen Azerbaycanlıyım. Daha önce Azerbaycan'ı temsil etmiştim. Bu yıl da hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi temsil edeceğim. Bunun için çok gurur duyuyorum ve mutluyum" dedi.