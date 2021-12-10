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Şanlıurfalı vatandaştan Kılıçdaroğlu'na: Hemen seçim; erken değil, hemen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesini ziyaret etti

10 Aralık 2021 15:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Size sözüm var, bütün sorunları çözeceğim” dedi. Bir vatandaş ise “Hemen seçim; erken değil, hemen” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nu karşılarken “Geliyor gelmekte olan” dedi.

Kılıçdaroğlu, kahvehanedeki vatandaşlara, “Size sözüm var, bütün sorunları çözeceğim. Sabahçı kahvesinde oturan insanlar en azından hakkını alacak, alın terinin karşılığını alacak. İnsanları perişan etmeyeceğiz” diye konuştu.

Bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu’na, “Hemen seçim; erken değil, hemen” dedi.

Kaynak: ANKA

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