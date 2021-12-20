Şanlıurfa’da önceki gece şehirlerarası terminalde çıplak yürüyerek görüntülenen adam yine ortaya çıktı

Şanlıurfa'da bir vatandaş sokakta çırılçıplak halde,yürürken görüntülendi.

Vatandaşın zamları protesto için böyle bir yola başvurduğu ileri sürüldü. Vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa’da birkaç gündür kimliği belirsiz bir kişinin çıplak halde dolaştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kimliği belirsiz kişi önceki gece Karaköprü’de şehirlerarası terminal önünde çıplak görüntülenmişti. Çıplak halde dolaşan adamı gören bir kişi de o anları cep telefonuyla kaydetmişti.

Ajans Urfa'da yer alan habere göre çıplak adam bu kez dün gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) civarında görüldü. Adamın yürürken “zam, zam, zam” diye marş söylediği ileri sürüldü.