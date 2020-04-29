Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'nden 'evde kalan' vatandaşlara araçla ilahi dinletisi

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, Ramazan ayında Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi, özel olarak hazırlatılan bir araçla caddeleri gezip vatandaşlara ilahi dinletisi sundu.

Grup Miraç tarafından sunulan ve yaklaşık 2 saat süren ilahi dinletisinde, müziğin sesini duyan Seyrantepeliler evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak ilahilere eşlik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan vatandaşlara moral olması amacıyla Ramazan etkinliğine başlattıklarını söyledi.

Baydilli, "Vatandaşlarımıza moral vermek için Ramazan etkinliği düzenlemeye karar verdik. Özel olarak bir araç hazırlattık. Aracımız Seyrantepe mahallesini gezerek vatandaşlarımıza ilahi dinletti. Çok güzel bir program oldu. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza moral verdiğini düşünüyorum. Evde kalan vatandaşlarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Başkan Baydilli, “Evde Müzikle Kal” aracının her gün bir mahallede vatandaşlara ilahi ve müzik ziyafeti vereceğini duyurdu.