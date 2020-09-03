Şanlıurfa'da itfaiye erleri yangına müdahale ederken patlama!

Şanlıurfa'da bir ekmek fırınında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. Korku dolu anlar kameralara yansırken olayda 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.

6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA