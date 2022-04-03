T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şanlıurfa’da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı

Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavgayla ilgili soruşturma sürüyor

03 Nisan 2022 21:47

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında fırın sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı. Kavga sonrası mahalleye giden Vali Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşama doğru Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba iki aile, iddiaya göre fırın sırasını bahane ederek kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden bazıları özel araçlarla, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

yaralıkavgaŞanlıurfasopa

Diğer Videolar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 1 Haziran'da görülecek 'kapatma' davasına davet etti: Bizi asla durduramayacaksınız!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden Zehra Bilgin: 4 yıldır oğlumun kanlı kıyafetiyle yaşıyorum, adaletiniz batsın

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan gitar performansı paylaşımı

Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü

Taha Akyol: Merkez Bankası "Laf dinlemeyen" bürokratla bağımsız olur

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24