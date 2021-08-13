T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şanlıurfa'da boru hattı delindi, ham petrol metrelerce fışkırdı

Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma alanda güvenlik önlemleri aldı

13 Ağustos 2021 14:15

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.

Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.

Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma alanda güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA

 

 

 

 

 
şanlıurfaham petrol

Diğer Videolar

Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

Ekrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti

7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya para cezası

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği anlarda CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24