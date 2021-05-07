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Şanlıurfa'da borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile DEDAŞ ekibi arasında kavga çıktı

07 Mayıs 2021 09:01

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile DEDAŞ ekibi arasında kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak sonlandırdı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal Damlasu, Aydıncık, Binekli Demirli, Yenice ve Konacık mahallesi sakinleri, ekiplerle tartışmaya başladı.

DEDAŞ yetkililerinden yapılan açıklamada, “Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu” denildi.

Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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