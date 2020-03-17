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Şanlıurfa'da bir grup vatandaş Diyanet'in kararına uymayacağını söyledi: Korona'nın hası gelsin biz devam edeceğiz

17 Mart 2020 10:58

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir grup vatandaş, Diyanet'in 'camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilecek' kararına uymayacağını açıkladı.

Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası kameralara konuşan vatandaşlar, cemaatle namazın Allah'ın emri olduğunu bu nedenle devam edeceklerini söyledi. 

Kanal Urfa'ya konuşan ilçe sakinlerinden biri 'Allah'ın verdiği canı, yine allah alır" dedi. Diyanet'in aldığı kararın kendilerini ilgilendirmediğini ifade den vatandaşlar, "Koronavirüs'den korkmuyoruz",  "Allah namazı cemaatle emretmişse Korona değil, Korona'nın hası gelsin biz devam edeceğiz. Allah'ın takdiri sebepler veya takdirlerle bozulmaz" diye konuştu. 

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