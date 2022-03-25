T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adana'dan sonra Şanlıurfa'da da Alparslan Kuytul gerginliği

Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı

25 Mart 2022 16:37

Şanlıurfa’da Alparslan Kuytul destekçilerinin izinsiz açtıkları pankart nedeniyle gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa’nın birçok yerine konferansa davet pankartı asılınca zabıta ekipleri toplamak için harekete geçti.

Asılan pankartları toplayan zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alanında yine pankart açılınca, duruma müdahale etti.

Zabıta ekipleri ile pankart açmaya çalışan grup arasında gergin anlar yaşandı.

Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için bugün Adana'da düzenlediği eyleme de polis müdahale etmişti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralar yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan diğer videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği anlar kaydedilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 

Kaynak: İHA

 

alparslan kuytulşanlıurfaadanazabıta

Diğer Videolar

İETT otobüsünün şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek kontak kapattı

Tablosunun Dali’ye ait olduğunu düşünen kişi 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Ümit Özdağ'dan Soylu ve Davutoğlu'na: 15 Temmuz'da yarım kalan neydi; Ankara Garı'na bomba nasıl geldi, açıklayın

Muharrem İnce'den "Cumhur İttifakı'na geçecek" iddialarına yanıt: Hay Allah belanızı versin

İş makineleri Atatürk Havalimanı'nda!

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında böyle dans etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24