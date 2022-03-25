Adana'dan sonra Şanlıurfa'da da Alparslan Kuytul gerginliği

Şanlıurfa’da Alparslan Kuytul destekçilerinin izinsiz açtıkları pankart nedeniyle gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa’nın birçok yerine konferansa davet pankartı asılınca zabıta ekipleri toplamak için harekete geçti.

Asılan pankartları toplayan zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alanında yine pankart açılınca, duruma müdahale etti.

Zabıta ekipleri ile pankart açmaya çalışan grup arasında gergin anlar yaşandı.

Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için bugün Adana'da düzenlediği eyleme de polis müdahale etmişti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralar yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan diğer videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği anlar kaydedilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA