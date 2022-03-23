Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı kürsüde şiir okurken bir vatandaş: Yol yok yol, 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor

TikTok'ta paylaşılan görüntüde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önce kürsüye çıkan Şanlıurfa'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önce Mehmet Sadık Alican'ın ‘Ben Urfayım' şiirinden dörtlükler okuduktan sonra, Viranşehir'e yaptıkları hizmetleri anlatmaya başladı.

Bu sırada bir vatandaş, “Çocuklarımız okula gidemiyor. Yol yok, yol. Gelme köyümüze. 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor” diye bağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada viral olan görüntülere ilişkin “Şanlıurfa'da Bakan Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sahnede ‘Eyüp Sabrını tavsiye ederken, vatandaşın isyanı: Yok yok, çocuklarımız okula gidemiyor” yorumunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün, kürsüden okuduğu ve vatandaşın isyanına yol açan şiirinin tamamı şöyle:

"Ben Urfa'yım.

İbrahim eliyle yüreklere dokunmuşum

Ateşler içinde, gül bahçesi olmuşum

Eyüp olup, çilelerle sınanmışım

Çalmamışım namert kapısını

Kendi ateşimle kavrulmuşum

Ben Urfa'yım, Viranşehirim

Bakmayın ismimin viran kalmış

Bende ne cevherler saklı kalmış

Ben Urfa'yım, Arabım, Türküm, Kürdüm

Dünya ile kardeşim

Aramayın boşuna, cihanda yoktur eşim."