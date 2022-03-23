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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı kürsüde şiir okurken bir vatandaş: Yol yok yol, 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor

Zeynel Abidin Beyazgül, ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okurken yurttaşın isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu

23 Mart 2022 14:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okurken yurttaşın isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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