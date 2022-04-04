Şanlıurfa 20 gündür elektriksiz: "Burada devlet yok mu?"

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Tavşanköy mahallesinde 20 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. CHP Şanlıurfa il yöneticisi Ronayi Paydaş ve Suruç İlçe Başkanı Servet Gören’e yaşadıkları elektrik sorununu anlatan Suruçlu vatandaş, “Sene 2022, millet uzaya gidiyor. Biz, 20 gündür burada elektriksiz, susuz... Burada devlet yok mu? Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar ama bizim bu halimizi kimse görmüyor. Erdoğan bizim halimizi görsün, tanısın” dedi.

CHP Şanlıurfa il yöneticisi Ronayi Paydaş, Suruç İlçe Başkanı Servet Gören’le birlikte Tavşanköy mahallesine giderek günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlarla görüştü. Suruçlu vatandaşlar, yaşadıkları sorunu Paydaş ve Gören’e şöyle anlattı:

Yaşanan elektrik kesintisine ilişkin olarak bir vatandaş, “Suyu tulumba ile çekiyoruz, çamaşırı elimizle yıkıyoruz. Çocuklar elektrik olmadığından dolayı derslerini çalışamıyorlar. Yardımlarınızı bekliyoruz" derken diğer vatandaş da “Perişanlık vallahi. Partiler gidip geliyor, inşallah sizinki de öyle olmaz. Gelenlerin bize bir faydasının dokunmasını istiyoruz. Uzaydan bahsediliyor, uzaya gitmekten bahsediliyor. Hangi çağda yaşıyoruz biz?” sözleriyle mağduriyetlerini anlattı.

Başka bir vatandaş şunları söyledi: “Sene 2022, millet uzaya gidiyor. Biz, 20 gündür burada elektriksiz, susuz... Burada devlet yok mu? Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar ama bizim bu halimizi kimse görmüyor. Yazıklar olsun Türkiye’ye. Başka da bir şey demiyorum. Erdoğan bizim halimizi görsün, tanısın.”

CHP'li Tanal: Şanlıurfa'yı, Suruç'u bu karanlıktan kurtaracağız

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruçlu vatandaşların bu tepkilerini içeren videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Tanal, paylaşımında şunları kaydetti:

“CHP Şanlıurfa il yöneticimiz Av. Ronayi Paydaş ile Suruç İlçe Başkanımız Servet Gören ve beraberindeki partililerimiz, Suruç Tavşanköy mahallesindeki DEDAŞ zulmünü gece karanlığında yerinde tespit etti. DEDAŞ, elektrik altyapısını yenilemeyince Tavşanköy karanlıkta kaldı. Elektrikten mahrum kalan mahallede en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Eli öpülesi analarımızın dediği gibi, uzaya gitmekten bahseden iktidar temsilcileri, gelip taş devrinin yaşatıldığı Tavşanköy'ün halini görsün. Elektrik yok, su yok, çocuklar okula gidemiyor. CHP olarak söz veriyoruz. Şanlıurfa'yı, Suruç'u bu karanlıktan kurtaracağız.”