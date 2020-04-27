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İstanbul'daki sahra hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

27 Nisan 2020 09:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu alanda sahra hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe’deki hastanenin yapımı 21. gününde de devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti. 

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