Sanayici Ercan Şanal: Taahhütlerimizi yerine getirmezsek ciddi cezalar var

Ankara'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki tesisi olan sanayici Ercan Şanal, sanayi bölgelerindeki doğal gaz ve elektrik kesintilerine ilişkin, "Bizim, ihracat yaptığımız için verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım, taahhütlerimiz var. Bunların karşılığında da taahhütlerimizi yerine getiremezsek ciddi cezalar var. Bu cezalara bakarak, jeneratörde yaktığımız mazotun, yakıtın maliyetini düşünmüyoruz bile" dedi.

İran’ın 20 Ocak'ta 10 günlüğüne doğal gaz akışını kestiğini duyurmasının ardından OSB’lerde doğal gaz ve elektrik kesintileri başladı. Enerji kısıtlamalarının ardından OSB'lerde hayat durdu. Bazı sanayiciler jeneratör desteği ve az sayıda işçiyle fabrikalarda makinelerin çalışmasını sağlarken bazı sanayiciler ise üretimi kesinti olan günlerde tamamen durdurdu.

Ankara'da da Anadolu OSB’de tehlikeli atıklar için bertaraf ve atıklar için geri dönüşüm makineleri üreten iki tesisi bulunan sanayici Şanal da 40 kişinin çalıştığı atölyesinde jeneratörden aldığı enerjiyle üretime devam etmeye çalışıyor. Şanal, ihracatçı olarak proje bazlı çalıştıklarını belirterek, verdikleri taahhüdü yerine getirmek ve teslim tarihlerini geciktirmemek için üretime devam ettiklerini kaydetti.

Jeneratörden alınan enerjinin tüm makineleri çalıştırmaya yetmediğini kaydeden Şanal, kesintilere ilişkin şunları söyledi:

"Pandemiden bu yana sanayicinin yükü giderek artmaya başladı"

"Pandemiden bu yana sanayicinin yükü giderek artmaya başladı. Mamul fiyatlarının artması, dövizdeki oynaklık, enerji fiyatlarının artması maliyetlerimizi çok ciddi oranda etkiledi. Dünyayla rekabet edecek şansımız azalmaya başladı. Pandeminin üzerine gaz ve elektrik kesintilerinin gelmesi bizi oldukça zor duruma soktu. Umarız ki bu çok uzun sürmez, düzelir. Çünkü çalışan bir tesisi durdurup yeniden çalıştırmak ciddi manada yük getiriyor, çalışanlarımız açısından, bizim açımızdan sıkıntıya sokuyor.

"Cezalara bakarak, jeneratörde yaktığımız mazotun, yakıtın maliyetini düşünmüyoruz bile"

Mevcut jeneratörümüz var, bunu kullanarak enerji elde ediyoruz ve üretim öyle devam ediyor. Tabii bu da çok maliyetli bir şey. Bizim, ihracat yaptığımız için verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım, taahhütlerimiz var. Bunların karşılığında da taahhütlerimizi yerine getiremezsek ciddi cezalar var. Bu cezalara bakarak, jeneratörde yaktığımız mazotun, yakıtın maliyetini düşünmüyoruz bile. Böyle bir imkanımız oldu ve bunu değerlendiriyoruz. O yakıtın gideri üç gün için bizi çok fazla etkilemez. Tabii elektriğin 4-5 katı daha pahalı ve verimsiz oluyor ama hiç yoktan iyidir, bu şekilde devam edeceğiz.

"Çalışanlarımızın birçoğu raporlu"

Hiç kimseyi idari izne ayıramadık, ayırmadık. Yalnız doğal gaz kısıtlamasından dolayı fabrika ısıtmasını tam sağlıklı yapamıyoruz. Bundan dolayı da çalışanlarımızın birçoğu raporlu. Onu da rapor alamayan arkadaşlarımızla, mesailerle telafi etmeye çalışıyoruz. Bir de biliyorsunuz pandemi hala devam ediyor. Çalışanlarımızdan Covid'e yakalanan arkadaşlarımız var, onların karantina süreleri var.

"Kesintiler devam ederse zor olan şartlar daha da zorlaşacak"

Kesintilerin devam etmemesini diliyoruz. Kesintiler devam ederse zor olan şartlar daha da zorlaşacak. Biz de şu an için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Öyle bir planlamamız yok. İnşallah devam etmez diye düşünüyoruz. Uzun vadede sanayicilerin kendi elektriğini kendi üretmesi, çatılarına güneş enerji sistemi kurması gerekiyor. Zorlukları bu şekilde aşacağını tahmin ediyorum. Bununla ilgili de gerekli destek, kredi ve yatırım kolaylığı devletimizden bekliyoruz.

"Yabancı paranın çok oynak olması bizim bütün plan ve programlarımızı bozuyor"

İşimiz çok zor. Yabancı paranın çok oynak olması bizim bütün plan ve programlarımızı bozuyor. Kredi faizlerinin çok yüksek olması bizim plan ve programımızı bozuyor. Doğal gaz ve elektrikteki kesintiler tabii bizim için engel ama Türk sanayicisi işini bilir, bir şekilde halledeceğiz, çözeceğiz. Bakın soğukta çalışıyoruz, jeneratörü çalıştırıyoruz. Çözeceğiz, Avrupa'da böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum. Olduğu zaman devlet nasıl yardımcı oluyor onu da bilmiyorum ama kendi şartlarımızda bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı tabii."