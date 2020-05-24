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Sanatçılar sokağa çıkma yasağında köprü ve otoyolların ücretsiz olmasını tiye aldı: Lütfen ekmeğimizle oynamayın

24 Mayıs 2020 16:24

Sanatçılar Levenet Üzümcü, Müjdat Gezen, Atilla Taş, Müfit Can Saçıntı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otoyollar ile köprülerden geçişlerde ücret alınmayacak olmasını ancak aynı zamanda yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı da olmasını ti’ye aldı. Tiyatrocu Levent Üzümcü, ‘Bizler ekmeğimizi ironi ve mizah yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Lütfen ekmeğimizle oynamayın’ dedi. 

Şarkıcı Atilla Taş ise ironi yaparak "Otoyollar bedava 3150 lira verip geçmeye üşeniyorsunuz. Maske dağıtılıyor ABD'ye gidip almaya üşeniyorsunuz. Nankörsünüz" dedi. 

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu hafta İstanbul’daki sokağa çıkma kısıtlamasında AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, otoyollar ile köprülerden geçişlerde ücret alınmayacak. Sokağa çıkma yasağında köprü ve otoyolların ücretsiz hale getirilmesindeki ironiyi sanatçılar TELE1’de yorumladı.

Karayolları’na bağlı köprü ve otoyollar bu bayramda da ücretsiz. 81 ildeki sokağa çıkma yasakları yüzünden resmi görevi olmayan vatandaş için köprünün ücretsiz olup olmaması bir anlam ifade etmiyor. Yap-işlet-devret modeli ile çalışan köprü ve otoyollar ise sokağa çıkma yasağında kimse geçmeyecek olmasına rağmen ücretli. En azından bayramlarda oluşan yoğunluktan dolayı Hazine üzerindeki yükü bir nebze de olsun azalan projelerin ücretleri bayramda da millet tarafından tam olarak ödenmeye devam edecek.

Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün günlük geçiş garantisi ücretleri sokağa çıkma yasağında üzerinden hemen hemen kimse geçmeyecek olmasına rağmen ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’na göre, Ulaştırma Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde şirketlere verilen garantiler için 8.3 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Bu tutara köprü, tünel ve otoyolların yanında çok sayıda havalimanı ve tren garı ödemeleri de bulunuyor.

2019 yılında sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne devlet tarafından 3 milyar TL’lik geçiş garantisi ücreti ödenmişti.

Son 3 yılda Avrasya Tüneli’nde araç garanti geçiş ücreti olarak 470 milyon TL ödendi. 2020 yılında bu ödemenin en az 400 milyon lira olması bekleniyor.

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