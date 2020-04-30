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Sanatçı Sümer Ezgü canlı yayında tabureden düştü; kahkahalar havada uçuştu: 'Unutulmaz bir anı oldu'

30 Nisan 2020 13:05

Sanatçı Sümer Ezgü sosyal medyada katıldığı canlı yayında koltuktan düştü. Hem Ezgü hem de sunucular kahkalara boğuldu.

Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına evinden katılan Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sohbet sırasında koltuktan düştü.

 "Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu taburede arkasına yaslanmaya kalkışınca bir anda ekrandan kayboldu.

Canbaş’ın, “Sümer iyi misin” sorusuna düştüğü yerden kahkalarla karşılık veren Ezgü, “Duygu bu da nazarlık olsun. Bu çok komik oldu” diyerek gülmeye devam etti.

Yayında bir süre kahkalar duyuldu.

 

 

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