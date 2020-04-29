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Sanatçı Pınar Aydınlar, ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak için söyledi: Sen Gibi Dövüşmeyi'

29 Nisan 2020 13:05

Sanatçı Pınar Aydınlar, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybeden Mustafa Koçak için bağlama çalıp, şarkı söyledi.

Grup İsyan Ateşi'nin 'Sen Gibi Dövüşmeyi'şarkısını seslendiren Aydınlar, bu performansı sosyal medya hesabından da paylaştı. Aydınlar paylaşıma, "Mustafa Koçak için söyledik. @grup_isyanatesi yeni bestesinden kısa bir bölüm. 'Sen Gibi Dövüşmeyi..." notunu düştü. 

Ne olmuştu?

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetmişti. 

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Koçak’ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurmuştu. 

Mustafa Koçak'ın kendisine ağır işkence altında imzalatılan gizli tanık ifadelerini kabul etmediği için ölüm orucuna başladığını hatırlatan Halkın Hukuk Bürosu, "Egemenler, onu bir tanıklarına 'Beyanlarım yalandı, bana işkenceyle yalan ifadeler imzalattılar' sözünü söyletmemek için katletti. Cinayet işlediler." açıklamasında bulunmuştu. 

Mustafa Koçak, 23 Nisan'da ailesi ile telefonda görüşmüş, ailesinin aldığı ses kaydında Koçak, ‘Nefes alamıyorum artık. Çok zamanım yok’ demişti. 

Cemevindeki cenaze töreninin ardından Koçak, ailesinin yaşadığı İstanbul Esenyurt’taki mezarlıkta toprağa verilmişti. 

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