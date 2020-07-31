'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk" dediği Nilgün Belgün'den açıklama geldi. Belgün, hakkında denilenler için "Muvafakâtnameler ayaklarına gitti, imzaladılar. Daha sonra ismini vermek istemediğim 2 tane insan mahalle baskısı yüzünden böyle bir şey söylediler. O iki kişiye küsüm. Ben ne yapabilirim koskoca insanlara? Hadi gelsinler beni kandırsınlar" dedi.

Dünya Tiyatro Günü, (27 Mart) televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayımlanan “Sanat Varsa Hayat Var” başlıklı klipte yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediklerini söyledi. Klipte yer alan sanatçılar Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay ise konuyla ilgili Cumhuriyet‘e konuştu.

Habere göre, Suna Keskin, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Nevra Serezli gibi neredeyse tüm sanatçılar bu klip için Nilgün Belgün’ün kendilerini arayıp çağırdığını söyledi. Sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini hatta klibin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Tiyatro Günü mesajını bilmediklerini söylemişti. Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında konuşan Nilgün Belgün olayla ilgili "Sanat için yaptım. Hangi partiden olursak olalım sanat herkesi birleştirir. Bunu sanat için düşünmüştüm. Bir yerden destek çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı bu projeyi destekledi. Klipte oynayan sanatçılar çok memnun kaldılar. Klipte oynayan sanatçılar bayıldılar klibe. Klip yayınlanınca ve Cumhurbaşkanı da buna destek verince Cumhurbaşkanlığı forsunu da altına koyduk klibin. Ve bunun montajlanmış halini tüm sanatçılara Watsapp'dan gönderdik. Herkes kabul etti. Muvafakâtnameler ayaklarına gitti, imzaladılar. Daha sonra ismini vermek istemediğim 2 tane insan mahalle baskısı yüzünden böyle bir şey söylediler. O iki kişiye küsüm. Ben ne yapabilirim koskoca insanlara? Hadi gelsinler beni kandırsınlar" açıklamasını yaptı. Ne demişlerdi?

"Bu zamana kadar AKP'den gelen hiçbir davete katılmadım"

Yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, “Tamamen Nilgün’ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP’den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün’ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor” ifadesini kullanmıştı.

Suna Keskin: Yayımlandıktan sonra öğrendim

Tiyatro Oyuncusu Suna Keskin ise, “Teklif bana Nilgün Belgün’den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Dünya Tiyatro Günü için bir klip dediği için kabul ettim. Ama ben klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim.” demişti.

Nevra Serezli: 'Tiyatro' denilince gittim

Oyuncu Nevre Serezli ise “Tiyatro için bir şarkı yapıldı ve Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak dedildi. Onun için gittim sorgulamadım açıkçası. Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca… Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM’nin müdürü aradı ‘Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor’ dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse Cumhurbaşkanı Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz sanatçılar, çocuklar için ya da engelliler için denildiğinde tabii varım diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz tiyato lafı denilince gittim.” ifadelerini kullanmıştı.

Göksel Kortay: Haberimiz yoktu

Oyuncu Göksel Kortay da “haberimiz yoktu” demişti. Kortay şu ifadeleri kullanmıştı;

“Nilgün Belgün’ün davetiyle gittik, haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00’de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım. Sanata emek vermiş sanatçıların Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun, dilerim tiyatrolar hiç boş kalmaz. Tiyatro bitmez, tiyatro benim bitmez sevdamdır.”

"Siyasi erk adına figüran yapılması affedilir gibi değil"

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan ‘Sanat varsa hayat var’ klibi için açıklama yapan Oyuncu Orhan Aydın ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Bazı utanmazlıklar affedilir gibi değil, hele Türkiye tiyatrosunda duayen olduğunu bildiğimiz bazı isimlerin bir müsamerenin dekoruymuş gibi kullanılarak siyasi erk adına ‘figüran’ yapılması hiç affedilir gibi değil”

Genco Erkal ise “Bugüne kadar Kadıköy’de yapılmış Tiyatrolar Günü yürüyüşleri içerisinde en kalabalık olan yürüyüştü. Hem tiyatrocuların hem de izleyicilerin inanılmaz katılımı oldu, bunu yasaklama kararına bir tepki olarak görüyorum” diyerek, oyuncuların yer aldığı kliple ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtmişti.

“Sanat varsa hayat var” adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoya “Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” notunu düşmüştü.