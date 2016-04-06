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Sanal krematoryum

06 Nisan 2016 22:29

Çin'de ölen insanların yarısı öldükten sonra krematoryumda yakılmayı tercih ederken, bir şirket, dört boyutlu bir ortamda krematoryum simülatörü oluşturdu. Öldükten sonra yakılma işlemi olan krematoryumun sanal versiyonunun birebir aynı hissi vermesi için özel bir sıcak hava, ışık ve ses sistemi kuruldu. Sanal yakılma işleminin ardından kişiler yeniden doğma hissi vermesi için, ana rahmine benzeyen bir yumuşak bir kapsülün içine yerleştiriliyor. Rui ve arkadaşları tarafından kurulan sanal krematoryum Samadhi 4D’nin fiyatı ise 40 dolar (yaklaşık 120 TL).

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