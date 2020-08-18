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Samsun'da 115 sığınmacı bir TIR'da susuzluktan bitkin halde bulundu

"Afganistan'da Taliban var, DEAŞ var, ABD var"

18 Ağustos 2020 19:26

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 115 sığınmacı susuzluktan ve açlıktan bitkin halde bulundu. 

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine bir TIR'ı durdurarak arama yapmak istedi.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan sığınmacılar, dorse bırandasını keserek hava almaya çalıştı. 

Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş sığınmacılara hortumla su verdi.

Afganistanlı bir sığınmacı olayla ilgili "Afganistan'da Taliban var, DEAŞ var, Amerika var. Terörden kaçıyorum. İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik" dedi.

Sığınmacılar 2 gündür aç susuz yolculuk yaptıklarını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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