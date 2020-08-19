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Samsun'da susuzluktan ve açlıktan bitkin halde bulunan sığınmacılar sınır dışı edilecek

Samsun'da dün polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan TIRdan 100'den fazla sığınmacı çıkmıştı

19 Ağustos 2020 13:57

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Tekkeköy ilçesinde TIRda yakalanan 167 kaçak sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı.

'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimleri sonrası, Tekkeköy ilçesinde TIR dorsesinde yakalanan sığınmacılarla ilgili bilgi veren Vali Dağlı, “Sayı ilk başta 161’di. Daha sonra biz birkaç kişi daha bulduk. Şu anda Afgan ve Pakistanlı vatandaş olduğu değerlendirilen 167 mülteci var. Bunlarla ilgili işlemler devam ediyor. Sınır dışı işlemleri Göç İdaremiz tarafında yapılacak. Bu 167 kişi neredeyse havasız kalacak şekilde gelmişler. Bu manada iyi bir çalışma oldu. Biz bu şekilde bulduk. Pandemi kurallarıyla ilgili yapılması gereken hususlar var. Bunların tamamı yapıldı. Sağlık personelimiz rutin kontrollerini yaptılar. İnsani olarak yapılması gereken ne varsa yerine getirildi” dedi.

TIKLAYIN - 100'den fazla sığınmacı bir TIR'da susuzluktan bitkin halde bulundu

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