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Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti

24 Mart 2020 16:41

Samsun’daki bir taksi durağı, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldı.

Taksiciler, durağa ‘Koronavirüs'e karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstermek suretiyle taksi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecektir’ yazılı pankart astı. 

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden taksici Uğur Yeriçer, taksiciler olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Yeriçer, “Bizler taksiciler olarak bu süreci atlatabilmek için elimizi taşın altına koymak istedik. Kartını gösteren her sağlık çalışanını ücretsiz olarak taşıyoruz. İnşallah bu salgına bir çözüm bulunur” dedi.

Taksi durağına gelen aile hekimliğinde hemşire Esengül Akay ise destek için teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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