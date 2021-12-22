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Samsun'da döviz kurlarının düşmesini kutlayan bir adam davul zurna tutup oynadı

"İlk başta düğün var zannettim, gelin almaya geldiklerini düşündüm"

22 Aralık 2021 20:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ardından döviz kurlarında yaşanan düşüşe sevinen bir adam davul zurna tutarak sokak ortasında oynadı.

Samsun’da yaşayan 61 yaşındaki emekli polis Cemal Çakır, daha önce kendisi ile alay edip doların daha da yükseleceğini söyleyip sevinen kişilere gönderme yapmak amacıyla davul-zurna tuttu. Çakır, davul-zurna eşliğinde göbek attı. 

Yoldan geçerken sokağın ortasında göbek atan Cemal Çakır’ı gören bir vatandaş ise ilk başta 'düğün var' sandığını belirterek, “Davul ve zurna sesi gerçekten çok hoş. Utanmasam ben de oynayacağım. Bunu yapanı tebrik ediyorum. İlk başta düğün var zannettim, gelin almaya geldiklerini düşündüm. Böyle bir şeyle de ilk defa karşılaşıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA
 
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