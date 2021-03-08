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Samsun'da boşandığı eşi tarafından darp edilen kadının annesi: Bıktık, yorulduk, kadına şiddete dur densin artık

"Çocuk 'Görürsem taş atarım babama' diyor"

08 Mart 2021 11:13

Samsun'da boşandığı eşi İbrahim Zarap tarafından sokakta, çocuğunun gözü önünde darp edilen E.M'nin annesi Dursune Metegül, Zarap'ın hapisten çıkmasını istemediklerini, en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini söyledi. 

"Yetti artık bitsin istiyorum. Hepimizin psikolojisini bozdu" diyen Dursune Metegül, "Bundan sonra böyle şeyler yaşanmasın. El birliğiyle ne yapılıyorsa yapalım. Her gün bir haber duymaktan gerçekten bıktık, yorulduk artık. Kadına şiddete dur densin artık. Bitsin bir şekilde" dedi. 

Kızının, eşiyle sadece çocukla ilgili durumlarda görüştüğünü söyleyen anne Dursune Metegül, "Çocuk babasını çok seviyordu. Biz de ayırmadık, o çocuk için bazı şeylere göz yumduk. Ama şimdi görmek istemiyor çocuk. 'Görürsem taş atarım babama' diyor. 'Görmek istemiyorum' diyor" diye konuştu. 

Anne Dursune Metegül, Zarap'ın dengesiz bir karakteri olduğunu, kızının bu nedenle boşandığını ancak 3 yıllık boşanma sürecinde Zarap'ın tavırlarında hiçbir değişim görmediklerini ve defalarca şikayetçi olduklarını dile getirdi. 

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