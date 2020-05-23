T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun beyaza büründü... Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

23 Mayıs 2020 12:18

Samsun'un Ladik ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan yağmur gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Gürcü Yaylası mevkisinde çocuklar kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Kavak ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

ETİKETLER

samsunsamsun beyaza büründüsamsun yüksek kesimlerde kar yağışıkar yağışısamsun kar 10 santimetreyi geçti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24