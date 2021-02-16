Şampiyonlar Ligi maçı öncesi rakip takımın kaldığı otelin önünde havai fişek patlattılar!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece dev bir maçla açılıyor. Nou Camp'ta PSG'yi ağırlayacak olan Barcelona'da taraftarlar, Fransız kulübün konakladığı otelin önünde havai fişekler patlattı ve marşlar söyledi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, iki kulüp arasında son dönemlerde giderek tırmanan gerginliğin çıkış noktası 2017 yılında deplasmanda 4-0 yenilen Barcelona'nın sahasında PSG'yi 6-1 gibi tarihi bir skorla elemesiydi. Bu eşleşmenin ardından PSG 222 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Barcelona'dan Neymar'ı transfer etmişti.

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona'nın yıldızı ve ikon ismi Lionel Messi'yi de her fırsatta transfer etmek istediğini belirtiyor. Fransız kulübünün başkanın Messi'yi transfer etme konusundaki ısrar tavrı da Katalan taraftarların tepkisini çekiyor. Nasser Al-Khelaifi'nin otele geldiğini görünce ona küfürler eden taraftarlar "Hırsız! Defol git! Messi'yi rahat bırak!" diyerek tepkilerini dile getirdiler.