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Şampiyon yüzücü Michael Phelps basketbola 'soyundu'

30 Ocak 2016 20:28

ABD'de Kolej Ligi'nde taraftarı olduğu Arizona'nın maçına giden yüzücü Michael Phelps, rakip oyuncunun serbest atışları kaçırması için pota arkasında soyunarak dans etti. Yüzme dünyasının fenomeni Michael Phelps, yine çok konuşulacak bir davranışa imza attı. Olimpiyatlarda tam 18 altın madalyası bulunan Phelps, Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde (NCAA) oynanan Arizona-Oregon maçına, yaptığı sıradışı hareketle damga vurdu. Taraftarı olduğu Arizona'nın "Sun Devil's" grubu ile birlikte pota arkasında yer alan ünlü yüzücü takımına maç boyunca destek verdi. Phelps, bir pozisyonda faul atışı kullananan rakip takımın dikkatini dağıtmak için soyundu. Üzerinde mayosuyla kalan ve boynundaki madalyaları ile dans etmeye başlayan yüzücü, ilginç bir görüntü oluşturdu. Üstelik Michael Phelps'in bu renkli şovu işe yaradı. Oregonlu basketbolcu, iki serbest atışı da kaçırdı. Phelps, tribünlerin de büyük alkışını aldı.

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