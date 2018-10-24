Şamil Tayyar: AKP karşı devrim partisidir

AKP Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında, AKP'nin bir karşı devrim partisi ve hareketi olduğunu söyledi. TGRT Haber'de canlı yayınlanan “Atilla Türker ile Ayrıntılar” programında konuşan Tayyar, akademisyen yazar Örsan Öymen ile girdiği tartışmada, Atatürk'ten bahsederken “Açık bir şekilde söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi bir karşı devrim hareketidir” ifadelerini kullandı. Kamuoyunda “Karşı devrim” ifadesi ise uzun yıllardır Atatürk devrim, ilke ve inkılâplarını geriye götürmek ve yok etmek isteyenlere yönelik kullanıyor.