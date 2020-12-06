Samanyolu Galaksisi'nin 'en kapsamlı' haritası yayınlandı

Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı Dünya’nın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin 'en kapsamlı ve detaylı' 3 boyutlu haritasını kamuoyuna lanse etti.

Avrupa Uzay Ajansı’nın 2013 yılından beri yıldızları analiz ve takip eden Gaia isimli uzay teleskobundan elde edilen verilerle paylaştığı harita bugüne kadar astronomlar tarafından yayınlanan 'en kapsamlı ve detaylı' harita olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Uzay Ajansı, “Gaia’dan elde edilen yeni veriler genç ve yaşlı yıldızların nüfusunu da gözler önüne serdi. Bilgisayarla yapılan modellemeler Samanyolu’nun nasıl büyüdüğünü gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan bilim insanları elde edilen yeni haritada yeni bir detaya dikkat çekti. Bilim insanları Dünya’nın galaksinin merkezindeki kara deliğe sanılandan çok daha yakın olduğunu söyledi. Bilim insanları, “1985’te Dünya’nın kara delikten 27.700 ışık yılı uzakta olduğu tahmin ediliyordu. Bu haritada ise 25.800 ışık yılı mesafede olduğu görülüyor. Fakat panik yapmaya gerek yok 25.800 ışık yılı bir hayli uzak” bilgisini verdi.

Bir ışık yılı 9.7 trilyon kilometre mesafe anlamına geliyor.

Kaynak: Sözcü