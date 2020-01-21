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Salvador Dali için ölüm yıl dönümünde lokma dökülecek

21 Ocak 2020 14:52

Gergedanların tutkunu, zamanın sıra dışı anlatıcısı Salvador Dali, ölüm yıl dönümünde İstanbul Sahrayıcedit'te lokma dökülerek ikinci kez anılacak.
 
Geçtiğimiz yıl, Dali'nin ölüm yıl dönümünde (23 Ocak) sanatçıyı anmak için lokma döken dijital ajans Kroppa, bu yıl da bir lokma firmasının desteğiyle lokma dökerek Dali’yi anacak.
 
'Salvador Dali’yi tanıtmak ve sevenleri tarafından sürreal bir şekilde anılmasını sağlamak amacıyla' Dali’nin 31. ölüm yıl dönümünde 23 Ocak Perşembe günü, saat 12.00'de başlayacak etkinlik, 14.00'te sona erecek.
 
"Sürreal Bir Kroppa Etkinliği" adıyla bir gelenek haline geldiği belirtilen etkinlik, Atatürk Caddesi, Aslan Kaptan Çıkmazı'nda yapılacak. 
 

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