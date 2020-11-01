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Oyuncu Salih Kalyon: Yeterince yanlarında olmadığımızı düşündüğüm Somalı madencilerimiz yardıma koştu!

Salih Kalyon, tazminat hakları için eylem yaparken İzmir'deki depremzedelere yardıma giden madencileri hatırlattı

01 Kasım 2020 17:30

T24 Haber Merkezi

Tiyatrocu Salih Kalyon, tazminat hakları için Soma'nın Kırkağaç Çamlığı'nda eylem yapan maden işçilerinin bir kısmının İzmir'de meydana gelen depremin ardından yardımda bulunmak adına deprem bölgesine geçmesiyle ilgili "Milletçe yeterince yanlarında olmadığımızı düşündüğüm Soma’lı madencilerimiz de yardıma koştu! Bunu çok önemsiyorum" dedi. 

"Bu son olsun' demekle olmaz bunun son olmasını sağlayalım" diyen Kalyon, paylaşımında şunları yazdı; 

"Milletçe başımız sağ olsun, vefat eden vatandaşlara Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah sabır versin, yaralı vatandaşlarımız inşallah bir an önce iyileşsinler, bir daha yaşanmasın demek geliyor sadece elimizden ama yetmez! Milletçe yeterince yanlarında olmadığımızı düşündüğüm Soma’lı madencilerimiz de yardıma koştu! Bunu çok önemsiyorum! Ve başta AKUT, AFAD ve tüm sağlık çalışanlarımız bir kez daha iyi ki varsınız. İzmir’de olan herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor peki ya biz? Ne yapmalıyız? Yetkilileri önleyici tedbirleri almaları için harekete geçirmeye yönelik ne yapmamız lazım? Güzel bir bilgi akışı oluşuyor, lütfen herkes bu konuda toplu adım atabileceğimiz her tür oluşumdan beni ve birbirini haberdar etsin. 'Bu son olsun' demekle olmaz bunun son olmasını sağlayalım. Mucizeleri severiz biz milletçe, kalbimiz, aklımız, gözümüz, kulağımız İzmir’de."

Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Türkan Şoray da bugün yayımlanan röportajında Somalı madenciler için "Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler" dedi. 

TIKLAYINIZ - Türkan Şoray, Türkiye'nin en büyük sorununa "işsizlik" dedi: Gençlerin derdi beni çok mutsuz ediyor

Ne olmuştu?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, tazminat hakları için Soma'nın Kırkağaç Çamlığı'nda eylem yapan maden işçilerinin bir kısamı yardımda bulunmak adına deprem bölgesine geçmişti. 

Direnişlerinin 19. gününde olduklarını aktaran madenciler, bir grup arkadaşını deprem bölgesindeki kazı çalışmalarına destek amacıyla İzmir’e gönderdiklerini ifade etmişti. 

TIKLAYINIZ - Eylem yapan Soma maden işçileri depremzedelere yardım için İzmir'e gitti

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