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Koronavirüsün ilk merkezi Vuhan'dan turizm tanıtım videosu

"Wuhan’da buluşmak için sabırsızlanıyoruz”

20 Kasım 2020 12:54

Yeni tip Koronaivrüs'ün ilk ortaya çıktığı Vuhan için truzim tanıtım videosu hazırlandı. 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinin doğa, mimari ve kültürel ögelerinin müzik eşliğinde verildiği videoda 'Vuhan'da buluşalım' deniliyor. 

Öte yandan Turizm ofisi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da da kampanyayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Vuhan güzelliklerini sunmada hiçbir zaman cimri olmadı. Umarız bunu daha fazla insan anlayabilir. Vuhan’da buluşmak için sabırsızlanıyoruz” denildi.

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