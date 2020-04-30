T24 LogoT24 Logo
Haberler

Salgında hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak isteyen sağlıkçılara polis '1 dakika' izin verdi

30 Nisan 2020 18:32

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Dev Sağlık İş, koronavirüste hayatını kaybeden sağlık emekçilerini Hacettepe Tıp Fakültesi’nde yapmak istediği anma polis tarafından engellenmek istendi.

Polisler, saygı duruşu için 1 dakikalık izin vererek, “1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz” dedi. Sağlıkçılardan “Baskı ile salgınla mücadele olmaz” tepkisi yükseldi.

Sağlıkçılarla polis arasında tartışma çıktı.

Saygı duruşunda 'salgın boyunca hayatını kaybeden sağlıkçıların emekçilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. ruhları şad olsun" denildi.  

Anmada yapılmak istenen açıklamaya izin verilmedi. 

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

sağlıkçıankara tabip odaasıHacettepe Tıp FakültesiSosyal Hizmet Emekçileri SendikasıDev Sağlık İşengelpolismüdahale

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, sosyal ve kurumsal açıdan ırkçılığa karşı nasıl önlemler alınabilir?

"İktidar da biz de aceleci davranarak hata yaptık"

MHP'li belediye başkanı protestocularla görüştü: Başkan olmasam ben de size katılırdım ama sorumluluklarım var

Demet Akalın 'Mihriban' performansı eleştirilerine yanıt verdi: Üç aydır mal gibi yatıyorum, kendimi izleyemedim

Çocukları sevsin diye aldığı deve kuşları gelir kapısı oldu, yurt dışına ihraç yapmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi...

'Ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan için istenen ceza belli...

Vaka sayısı beklenen rakamlara düşmeyince Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı...

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24