Salgında hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak isteyen sağlıkçılara polis '1 dakika' izin verdi

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Dev Sağlık İş, koronavirüste hayatını kaybeden sağlık emekçilerini Hacettepe Tıp Fakültesi’nde yapmak istediği anma polis tarafından engellenmek istendi.

Polisler, saygı duruşu için 1 dakikalık izin vererek, “1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz” dedi. Sağlıkçılardan “Baskı ile salgınla mücadele olmaz” tepkisi yükseldi.

Sağlıkçılarla polis arasında tartışma çıktı.

Saygı duruşunda 'salgın boyunca hayatını kaybeden sağlıkçıların emekçilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. ruhları şad olsun" denildi.

Anmada yapılmak istenen açıklamaya izin verilmedi.

Kaynak: ANKA