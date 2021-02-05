Salgında Kadın Olmak: "Pandemi sonrası ruh halinin iyi olduğunu söyleyen kadınların oranı yüzde 30'a düştü"

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Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından yürütülen Covid-19 salgınının kadınların hayatına etkisi üzerine yapılan Salgında Kadın Olmak Araştırması salgın sürecinde kadınların sağlık hizmetlerine erişimde zorlandıklarını, yoksullaştıklarını, ücretsiz bakım emeği yüklerinin arttığını ve hane içindeki halihazırda salgın öncesinde de çok yaygın bir şekilde var olan şiddetin devam ettiğini ortaya koydu.

Kadının İnsan Hakları–Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) Covid-19 salgınının Türkiye’de en etkili olduğu dönemde (Mayıs-Haziran 2020) kadınların hayatını haklar bağlamında nasıl etkilediğine ilişkin nicel bir araştırma yaptı. Sağlık (genel sağlık, cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı), ekonomik durum, bakım emeği ve şiddet başlıkları altında Türkiye’deki kadınların salgın öncesindeki ve sırasındaki durumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma aynı zamanda kadınların bu alanlarda yaşadıkları sorunlarla hangi yöntemleri kullanarak baş ettiklerini de gösteriyor. Optimist Araştırma Şirketi tarafından saha çalışmasının yürütüldüğü araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden toplam 1201 kadınla telefon aracılığıyla görüşmeler yapıldı.

Araştırma sonuçları şöyle:

"Salgın sonrası ruh halinin iyi olduğunu söyleyen kadınların oranı yüzde 30'a düştü"

Araştırma bulgularına göre Covid-19 salgınından kadınların genel sağlık durumunun olumsuz etkilendiğini ancak asıl çarpıcı sonucun kadınların ruh sağlıklarındaki değişimde olduğu görülüyor. Salgın öncesi ruh halini iyi (çok iyi ve iyi) olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 79 iken, bu oran salgın sonrasında yüzde 30’a düşüyor. 100 kadından 40’ı salgın esnasında genel sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorun yaşadığını söylerken; sorun yaşayan 100 kadından 20’si ise çözüm bulamadığını ifade ediyor.