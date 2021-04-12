Salgına rağmen yolu kapatıp 'Korona şarkısı' eşliğinde halay çektiler

12 Nisan 2021 13:46
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde Covid-19 salgınına rağmen maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeyen bir grup, dakikalarca halay çekti. Gelin ve damadın da yer aldığı grubun Koronavirüs'e rağmen halay çekmesi kameralara yansıdı.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir grup, sokağın giriş ve çıkışını araçlarla kapattıktan sonra halay çekmeye başladı.
Bir düğün töreni öncesi gerçekleşen eğlencede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine dikkat edilmedi. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan grup, gelin ve damatla birlikte dakikalarca halay çekti.
Uyarıları dikkate almayan grubun halayı cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Kaynak: İHA
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