Salgın uyarılarını dinlemeyip dışarı çıkan vatandaş: Günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt’ta vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları göze çarptı.

Parkta oturan bir vatandaş ise salgına yönelik uyarıların hatırlatılması üzerine “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu. dedi.



