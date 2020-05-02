“Salgın nedeniyle ABD’ye yardım gönderdiniz; cezaevindeki çocuklar için uzman bir ekip göndermek çok mu zor?”

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği kurucu ve uzun yıllardır cezaevindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Zafer Kıraç, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki çocukların durumu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alamadıklarını söyledi.

Kıraç “ABD’ye iki kez yardım gönderdiniz; çocuklar için cezaevlerine 3 kişiden oluşan profesyonel bir ekip göndermeniz çok mu zor?” diye sordu.

15 yıldır cezaevleri ve özellikle cezaevindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Kıraç ”Salgın nedeniyle çocukların durumuyla ilgili bilgi alamıyoruz. Yeterli temizlik malzemelerine ulaşabiliyorlar mı? Sosyal mesafeyi koruyabiliyor mı? Ailelerinden, yakınlarından sağlıklı bilgi alabiliyorlar mı? Bunları bilmiyoruz. Adalet Bakanlığı’na başvurduk ama henüz yanıt alamadık” diye konuştu.

Salgın süreciyle ilgili bilgiyi gardiyan ya da cezaevi müdüründen öğrenmemesi gerektiğini söyleyen Kıraç, “7 çocuk hapishanesini 3 kişiden oluşan uzman bir ekip gezmeli. Rapor hazırlamalı. Onlara kendilerini nasıl koruyacakları bu heyet tarafından anlatılmalı” ifadesini kullandı.

Kıraç, ABD’ye iki kez yapılan tıbbi yardım yapıldığını, cezaevindeki çocuklarla 3 kişilik profesyonel bir ekibin görüşmesini istiyoruz. Bu yapmak bu kadar mı zor?” diye sordu.