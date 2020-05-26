Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

İzmir’de Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkardı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Köpeğini kurtarmak isteyen Demet. Y., bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı. Bu sırada kendide yaralandı.

Diğer köpekler tarafından saldırıya uğrayan kadının köpeği ağır yaralandı.