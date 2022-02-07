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Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurma çöktü, 8 kişi yaralandı

07 Şubat 2022 08:45

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurması yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.
 



AntalyaKonyaaltıSaklıkentKayak Merkezi'nin sundurması çöktü8 yaralı

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